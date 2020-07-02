01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в ХМАО к 2 июля. Избирком оценил итоги выборов в Югре, в Сургуте уволили полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
В Сургуте уволили полицейских Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Избирком назвал результат голосования, названы лидеры по явке на голосование, в Сургуте уволены полицейские. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

Стали известны результаты голосования в ХМАО

  • За внесение поправок в Конституцию РФ на участках Югры высказались почти 70% избирателей.
  • По мнению источника в департаменте внутренней политики региона, этот результат полностью удовлетворил чиновников ХМАО.
  • Ранее, югорские власти опасались, что им не удастся набрать 70% одобрительных голосов.
  • В ХМАО на избирательные участки пришли свыше 60% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек.

В Югре назвали лидеров по явке на голосование

  • По информации организаторов плебисцита, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы являются лидерами по явке на голосовании в ХМАО.
  • В Ханты-Мансийске явка составила 84,16%, в Нефтеюганском районе 82,19% процента, а в Белоярском районе 79,70%.

В Сургуте уволили полицейских

  • В Сургуте уволили пятерых сотрудников отдела полиции, которые устроили тайную вечеринку в ресторане, тем самым нарушив режим самоизоляции. Один из уволенных — заместитель начальника отдела полиции.
  • Изначально в ресторане было около 10 полицейских, но несколько человек успели уехать, когда туда зашел правозащитник и начал снимать их на камеру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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