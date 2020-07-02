В Сургуте уволили полицейских
Избирком назвал результат голосования, названы лидеры по явке на голосование, в Сургуте уволены полицейские. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
Стали известны результаты голосования в ХМАО
- За внесение поправок в Конституцию РФ на участках Югры высказались почти 70% избирателей.
- По мнению источника в департаменте внутренней политики региона, этот результат полностью удовлетворил чиновников ХМАО.
- Ранее, югорские власти опасались, что им не удастся набрать 70% одобрительных голосов.
- В ХМАО на избирательные участки пришли свыше 60% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек.
В Югре назвали лидеров по явке на голосование
- По информации организаторов плебисцита, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы являются лидерами по явке на голосовании в ХМАО.
- В Ханты-Мансийске явка составила 84,16%, в Нефтеюганском районе 82,19% процента, а в Белоярском районе 79,70%.
В Сургуте уволили полицейских
- В Сургуте уволили пятерых сотрудников отдела полиции, которые устроили тайную вечеринку в ресторане, тем самым нарушив режим самоизоляции. Один из уволенных — заместитель начальника отдела полиции.
- Изначально в ресторане было около 10 полицейских, но несколько человек успели уехать, когда туда зашел правозащитник и начал снимать их на камеру.
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