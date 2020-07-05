04 июля 2020
03 июля 2020

Свердловской области грозит возвращение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки число заболевших выросло на 266 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки подтвердились 266 новых случаев заражения COVID-19, пять пациентов с коронавирусом умерли. Об этом в воскресенье сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 266 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 123. Также COVID-19 выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского городских округов, Асбеста, Каменска-Уральского, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Туринского, Талицкого, Сысертского городских округов, Первоуральска, Ревды, Ирбита, Камышлова, Кировграда, Нижней Салды, Кушвы, Среднеуральска, Березовского.

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 14033 человек, 8342 пациентов выздоровели, 124 человека умерли.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут вернуться к первому этапу снятия ограничений (сейчас регион находится на втором). В этом случае снова перестанут работать непродовольственные магазины площадью более 400 квадратных метров, также будет ограничена уличная торговля. Последним послаблением карантина, которое ввел губернатор Евгений Куйвашев, было открытие летних веранд кафе и ресторанов, напоминает RNS.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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