По словам свидетелей коммунальной аварии, кипятком залило квартиры до третьего этажа
В ночь на 8 июля произошел прорыв трубопровода на перекрестке улиц Красноармейская и Карла Маркса в Екатеринбурге. Из-за сильного давления воды в результате оказались разбиты окна в магазине Armani и салоне дизайнерской мебели.
«На Красноармейской, 41 из-за опрессовки прорвало трубу. Мощный фонтан разбил окна соседних домов», — рассказали URA.RU «Ночные Новости». По словам свидетелей коммунальной аварии, грязным кипятком залило квартиры до третьего этажа.
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