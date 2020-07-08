07 июля 2020

Прорыв трубы в центре Екатеринбурга выбил окна магазина Armani. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам свидетелей коммунальной аварии, кипятком залило квартиры до третьего этажа Фото: «Ночные Новости»

В ночь на 8 июля произошел прорыв трубопровода на перекрестке улиц Красноармейская и Карла Маркса в Екатеринбурге. Из-за сильного давления воды в результате оказались разбиты окна в магазине Armani и салоне дизайнерской мебели.

«На Красноармейской, 41 из-за опрессовки прорвало трубу. Мощный фонтан разбил окна соседних домов», — рассказали URA.RU «Ночные Новости». По словам свидетелей коммунальной аварии, грязным кипятком залило квартиры до третьего этажа.

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Фото: «Ночные Новости»
Фото: «Ночные Новости»
Фото: «Ночные Новости»
Фото: «Ночные Новости»
Фото: «Ночные Новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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