Раскрыты детали возобновления Россией международных перелетов

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор составил список стран , с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли государства Европы и Азии: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Согласно оценке Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в этих странах является благоприятной.

Только после этого, по ее словам, будет понятно, когда откроется авиасообщение. Ломидзе добавила, что сроки первого этапа «отнюдь не завтра». Представитель АТОР также напомнила о позиции Еврокомиссии, что Россия пока находится в списке неблагополучных стран с точки зрения распространения коронавируса.

«У нас получается как минимум две стадии — определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия — готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан», — цитирует Ломидзе РИА «Новости».

Для возобновления международного авиасообщения потребуется соблюдение нескольких критериев. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Возобновлять авиасообщение будут в два этапа Фото: Владимир Жабриков

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