Алексей Текслер прокатился на легендарном Т-34 Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В рамках автопробега ретро-автомобилей в Челябинске губернатор Алексей Текслер прокатился по городу на танке Т-34-85. Мероприятие было организовано в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

«Текслер решил проехаться на историческом Т-34-85 на месте заряжающего», — пишет telegram-канал «Е-область». В сообщении говорится, что автопробег прошел по центру города от ЧТЗ до Аллеи Славы.

Именно на Аллее Славы состоялась закладка памятного камня, который будет основой для будущей стелы, посвященной присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести», передает telegram-канал. Отмечается, что губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова приняли участие в торжественном мероприятии.

Челябинск вошел в двадцатку городов, получивших почетное звание. В этот список также попал Магнитогорск. Об этом было объявлено 2 июля на заседании оргкомитета «Победа». Вечером того же дня Путин подписал соответствующий указ, а в обоих городах был дан праздничный салют.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области