Новый чемпион UFC Петр Ян прилетел в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения приедет в Екатеринбург, учебный год в области начнется без изменений, Роспотребнадзор написал письмо губернатору, чемпион UFC вернулся в Екатеринбург, в уральской столице пройдет топовый боксерский поединок, фигурантов дела о взятках выпустят из СИЗО под залог, суд вынес приговор полицейским. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Екатеринбург посетит министр здравоохранения России

В пятницу, 17 июля, в Екатеринбург прилетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который посетит открытие центра лучевой диагностики и терапии, проведет совещание у губернатора Евгения Куйвашева и встретится с главврачами некоторых больниц.

Учебный год в Свердловской области начнется 1 сентября

Министр образования области Юрий Биктуганов заявил, что новый учебный год в регионе начнется как обычно с 1 сентября. Он отметил, что дистанционное образование в области введено не будет.

Областной Роспотребнадзор предупредил губернатора Евгения Куйвашева

Свердловский Роспотребнадзор направил письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с указанием на то, что тот нарушает карантинный режим и появляется в общественных местах без маски.

Чемпион UFC вернулся в Екатеринбург, в уральской столице пройдет топовый боксерский поединок

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вернулся домой в Екатеринбург. Петр Ян — член Академии единоборств РМК и бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В Екатеринбурге 25 сентября пройдет боксерский вечер с участием чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, которой проведет бой с китайцем Мэном Фаньлуном в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Бывшего главу «Титановой долины» и его подельника выпустят из СИЗО

Суд Екатеринбурга вынес решение о продлении меры пресечения экс-гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. После 31 июля он будет выпущен под домашний арест за залог в 2,5 млн рублей.

Артемий Кызласов вместе с экс-замминистра экономики области Михаилом Шилимановым был задержан 17 февраля при получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины».

Михаила Шилиманова суд выпустит под залог в 1,5 млн рублей, если эту сумму внесут до 27 июля.

Также стал известен подрядчик, который построит забор вокруг «Титановой долины». Им стало ООО «ПМС «Урал-Развитие». Они выиграли тендер на 34,6 млн рублей.

Суд вынес приговор полицейским-насильникам

Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор трем полицейским, которые изнасиловали проститутку в служебном автомобиле. Все трое признаны виновными и получили сроки в 6 и 6,5 лет колонии.