Полиция получит доступ к «серым» сим-картам без решения суда

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Изменения коснутся только номеров, данные об абонентах которых либо отсутствуют, либо недостоверны, а проверка будет начинаться только после получения жалобы. Согласно данным, которые парламентарию предоставила Генпрокуратура, в 2019 году количество преступлений, совершенных при помощи мобильной связи, выросло почти на 90% по сравнению с 2018. С банковских счетов и электронных кошельков россиян за последние годы было похищено 232 миллиарда рублей, пишет « Утро.ру» .

Много россиян обращаются в соответствующие органы, став жертвами телефонных мошенников: злоумышленники обманом получают доступ к банковской карте или заставляют перевести деньги, отмечает депутат. «Когда появляются жалобы, необходимо установить абонента, и органы обращаются в суд, чтобы получить доступ. Но зачастую такая сим-карта используется несколько дней и когда разрешение получено, бывает поздно», — цитирует Выборного телеканал 360 . Введение такой меры, по мнению депутата, позволит органам быстро находить телефонных мошенников.

Правоохранительные органы могут получить право прослушивать разговоры и получать детализацию с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам, без решения суда. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Силовикам хотят дать право получать данные с «серых» sim-карт без решения суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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