В районе свердловского ядерного объекта произошло землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 3.1 балла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе склада радиоактивного песка монацита в городе Красноуфимске (Свердловская область) произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Землетрясение произошло 14 июля в 17:33 по местному времени, сила точка составила 3.1 балла.

«Это среднее землетрясение, которое не представляет угрозы ни людям, ни строениям. Для склада радиоактивных материалов никакой опасности нет», — считают специалисты Института геофизики УрО РАН.

База госрезерва «Почтовый ящик 118» была построена возле Красноуфимска в 1941 году по приказу Лаврентия Берии. Позже в 19 деревянных складских помещений завезли 82 тонны радиоактивного песка монацита, который планировали использовать в советском атомном проекте. Когда в качестве ядерного топлива начали использовать плутоний и уран, монацит оказался не востребован, а склады с радиоактивным веществом сохранились по сей день.