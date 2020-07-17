Ученый объяснил, как коронавирус повлияет на демографию в России

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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что процент смертей от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах. По ее словам, в стране смогли замедлить темпы распространения инфекции. Преседатель равительства Михаил Мишустин отметил, что пик заболеваемости в РФ пройден, передает « Национальная служба новостей ». Он подчеркнул, что обстановка в целом нормализуется.

Как отметил Тавадян, низкий процент летальных исходов от COVID-19 в РФ связан с демографическим составом населения. В Европе от заболевания в основном умирают люди в возрасте от 80 лет и старше, а в России граждан доживших до этих лет не так много.

«Погибают от коронавируса в основном люди старше 65 лет, которые также не могут сильно влиять на показатель рождаемости», — цитирует эксперта РИА «Новости». По его словам, прогнозируется, что прирост ежегодного показателя смертности за текущий год не слишком заметным.

Смертность от коронавируса в России не сможет привести к демографическому кризису. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Агаси Тавадян считает, что смертность от коронавируса в России ниже, так как в стране меньше пожилых людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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