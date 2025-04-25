ВСУ направили на Крым свыше 50 дронов: интерактивная карта атаки БПЛА на 25 апреля

Министерство обороны Российской Федерации объявило о перехвате и уничтожении 79 украинских дронов над территорией России в ночь на 25 апреля. По информации ведомства, большинство беспилотных аппаратов было сбито над Крымом, где было нейтрализовано 59 дронов.
Ведомство также уточнило, что кроме Крыма, уничтожено 11 дронов в районе Черного моря, четыре в Белгородской области, по два в Курской и Нижегородской областях, а также один в Ивановской области. Подробнее об атаках ВСУ на 25 апреля — в материале URA.RU.
Обломки БПЛА упали в Шуе: подробности
Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучала тревожная сирена. Городская администрация призывала людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы. «Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot.
Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе уже снят режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.
Массовая атака на Крым: какие регионы атаковали ВСУ
Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами в ночь на 25 апреля. Согласно данным, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там сбили 59 дронов.
«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области.
В Нижнем Новгороде закрыли аэропорт
Ранним утром в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода был временно закрыт, сообщает Росавиация. К семи часам утра ограничения были сняты.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород», — заявила пресс-служба Росавиации. Атакованный ранее ВСУ город Шуя в Ивановской области находится в 170 км на северо-запад от Нижнего Новгорода.
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