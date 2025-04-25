В Саратовской области продают бывший завод Bosch

В Саратовской области выставили на продажу одно из предприятий, ранее принадлежавших немецкому производителю техники Bosch. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«„Севергрупп“ начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области. Его вместе с другими активами ушедшей из России компании холдинг Алексея Мордашова выкупил в 2024 году у S8 Capital», — пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
В середине апреля появилась информация о том, что техника Bosch может вскоре вернуться в Россию. Однако позже эта информация была опровергнута представителями немецкого бренда. В компании отметили, что у них отсутствуют деловые связи с Россией и изменений в этом направлении не предвидится.
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