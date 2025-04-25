В Саратовской области продают бывший завод Bosch

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Бывший завод Bosch выставлен на продажу в Саратовской области
Бывший завод Bosch выставлен на продажу в Саратовской области Фото:

В Саратовской области выставили на продажу одно из предприятий, ранее принадлежавших немецкому производителю техники Bosch. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«„Севергрупп“ начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области. Его вместе с другими активами ушедшей из России компании холдинг Алексея Мордашова выкупил в 2024 году у S8 Capital», — пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

В середине апреля появилась информация о том, что техника Bosch может вскоре вернуться в Россию. Однако позже эта информация была опровергнута представителями немецкого бренда. В компании отметили, что у них отсутствуют деловые связи с Россией и изменений в этом направлении не предвидится.

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В Саратовской области выставили на продажу одно из предприятий, ранее принадлежавших немецкому производителю техники Bosch. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «„Севергрупп“ начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области. Его вместе с другими активами ушедшей из России компании холдинг Алексея Мордашова выкупил в 2024 году у S8 Capital», — пишет РБК со ссылкой на собственные источники. В середине апреля появилась информация о том, что техника Bosch может вскоре вернуться в Россию. Однако позже эта информация была опровергнута представителями немецкого бренда. В компании отметили, что у них отсутствуют деловые связи с Россией и изменений в этом направлении не предвидится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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