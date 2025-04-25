Кипяток из лопнувшей трубы окатил многоэтажку во Владивостоке. Видео

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Фонтан из трубы начал заливать многоэтажный дом (архивное фото)
Фонтан из трубы начал заливать многоэтажный дом (архивное фото) Фото:

В результате прорыва трубопровода в одном из районов Владивостока, фонтан горячей воды поднялся на высоту восьмого этажа. Кипяток заливает фасад дома и балконы жильцов. Аварийные службы прибыли на место происшествия. 

«Фонтан кипятка на Русской заливает балконы жильцов многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что на месте уже работают аварийные службы. Уточняем информацию», — пишет telegram-канал PrimaMedia Приморье.

Информации о пострадавших не поступало. Специалисты проводят ремонтные работы на аварийном участке. 

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В результате прорыва трубопровода в одном из районов Владивостока, фонтан горячей воды поднялся на высоту восьмого этажа. Кипяток заливает фасад дома и балконы жильцов. Аварийные службы прибыли на место происшествия.  «Фонтан кипятка на Русской заливает балконы жильцов многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что на месте уже работают аварийные службы. Уточняем информацию», — пишет telegram-канал PrimaMedia Приморье. Информации о пострадавших не поступало. Специалисты проводят ремонтные работы на аварийном участке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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