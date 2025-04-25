В результате прорыва трубопровода в одном из районов Владивостока, фонтан горячей воды поднялся на высоту восьмого этажа. Кипяток заливает фасад дома и балконы жильцов. Аварийные службы прибыли на место происшествия.
«Фонтан кипятка на Русской заливает балконы жильцов многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что на месте уже работают аварийные службы. Уточняем информацию», — пишет telegram-канал PrimaMedia Приморье.
Информации о пострадавших не поступало. Специалисты проводят ремонтные работы на аварийном участке.
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