16 июля 2020

В Свердловской области спасают поезд с горючим. Ему угрожает пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, поезд, цистерна, жд
Огонь приближается к цистернам с горючим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели борются с природным пожаром возле станции Шабры (Свердловская область) в 25 км от Екатеринбурга. Пожар может угрожать железнодорожному составу с легковоспламенямым топливом, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Горит лесополоса на площади четырех гектаров. Огонь распространяется в сторону станции Шабры, приближается к железной дороге. На станции маневрирует железнодорожный состав с целью эвакуации цистерн с горючим в безопасное место. Трактор лесоохраны проводит опашку земли вдоль железнодорожных путей», — сообщил URA.RU инсайдер.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили URA.RU, что информацию уточняют и скоро прокомментируют.

Добавлено в 16.46:

Железнодорожный состав с горючим удалось отогнать на разъезд №1 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Между тем пожарная цистерна, направленная к месту пожара, не может добраться до места — она не проходит под мостом в районе поселка Приискового.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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