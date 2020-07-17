Огонь приближается к цистернам с горючим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели борются с природным пожаром возле станции Шабры (Свердловская область) в 25 км от Екатеринбурга. Пожар может угрожать железнодорожному составу с легковоспламенямым топливом, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Горит лесополоса на площади четырех гектаров. Огонь распространяется в сторону станции Шабры, приближается к железной дороге. На станции маневрирует железнодорожный состав с целью эвакуации цистерн с горючим в безопасное место. Трактор лесоохраны проводит опашку земли вдоль железнодорожных путей», — сообщил URA.RU инсайдер.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили URA.RU, что информацию уточняют и скоро прокомментируют.

Добавлено в 16.46:

Железнодорожный состав с горючим удалось отогнать на разъезд №1 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Между тем пожарная цистерна, направленная к месту пожара, не может добраться до места — она не проходит под мостом в районе поселка Приискового.