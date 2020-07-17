Сильный лесной пожар угрожает нефтебазе под Екатеринбургом

Лесной пожар приближается к нефтебазе «Газпромнефти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лесной пожар, возникший из-за жаркой погоды, в районе поселка Шабры (Свердловская область) увеличивается и приближается к нефтебазе неподалеку от поселка. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«В районе Шабров горит лесная подложка, возгорание переходит в огненный шторм. Огонь движется в сторону Шабровской нефтебазы АО „Газпромнефть-Терминал“, которая находится рядом с поселком», — сообщает инсайдер.

Тем временем, по данным источника, пожарным удалось локализовать лесной пожар на площади четырех гектаров возле Сысерти. В то же время поблизости возник новый очаг возгорания — на площади 0,5 гектара загорелась сухая трава и насаждения возле поселка Приискового.

Ранее URA.RU сообщало, что на станции Шабры в зоне пожара оказался железнодорожный состав, состоящий из цистерн с горючим. Машинисту удалось эвакуировать состав из опасной зоны на переезд №1 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Пожар начался на территории, которая относится к федеральным землям. С огнем борются спасатели авиалесоохраны, их трактор проводит опашку земли вдоль железнодорожных путей. Это не первый случай, когда лесной пожар угрожает шабровской нефтебазе. Несколько лет назад спасателям едва удалось отстоять нефтебазу от огня природного пожара.