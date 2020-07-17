Козицын хочет, чтобы в День металлурга Роспотребнадзор смягчил ограничения, связанные с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор УГМК Андрей Козицын хотел бы, чтобы в День металлурга (19 июля) Роспотребнадзор смягчил ограничения, связанные с коронавирусом, и позволил провести массовые мероприятия. Своим желанием топ-менеджер поделился в видео-поздравлении коллег с профессиональным праздником.

«Всех с Днем металлурга, уважаемые коллеги. К сожалению, он сегодня не такой как всегда — праздничный и веселый. Такова ситуация, что нужно беречь себя. Я вас поздравляю от всей души с этим прекрасным днем и надеюсь, что в этот день хоть какие-то облегчения дадут по возможности собраний для поздравления, празднования, для того, чтобы мы все смогли побыть вместе, несмотря на эту сложную ситуацию. Всем здоровья, счастья, успехов», — уточнил он.

Каждый год в третье воскресенье июля отмечается День металлурга — профессиональный праздник каждого, чья работа связана с одной из важнейших отраслей экономики России. В 2020 году праздник выпадает на 19 июля. Праздничные мероприятия у работников АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) начались 16 июля. На территории промплощадки состоялось чествование передовиков производства. Козицын и директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин вручили правительственные, ведомственные и корпоративные награды лучшим работникам предприятия. За большой вклад в развитие металлургической промышленности и заслуги в производственной деятельности трудовой коллектив «Уралэлектромеди» получил благодарность от президента России Владимира Путина.

17 июля на «Производстве полиметаллов» запланированы видеоконцерты и радиотрансляции, чествование лучших работников и трудовых династий завода. Празднование Дня металлурга в Верхней Пышме продолжится 18 июля. По улицам города проедет автомобиль с широкоформатными экранами. На них будут транслироваться ролики и песни, посвященные людям труда. Аналогичный автомобиль 19 июля проедет по улицам Кировграда. Праздничные мероприятия также состоятся в Кировграде и поселке Верх-Нейвинский.