Суд ужесточил условия ареста экс-главе «Титановой долины»

Артемий Кызласов будет теперь сидеть под домашним арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд ужесточил меру пресечения для гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом URA.RU сообщили в облсуде.

«Назначенный ранее Ленинским судом Екатеринбурга залог отменен, подследственному назначена мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили агентству в пресс-службе свердловского облсуда.

15 июля, напомним, Ленинский районный суд отпустил Кызласова из-под стражи, назначив ему залог на сумму 2,5 млн рублей. Однако гособвинение обжаловало это решение, отправив Кызласова под домашний арест. Теперь ему запрещено общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления и использовать любые средства связи и интернет. Залог будет возвращен залогодателю.

Аналогичная судьба — у соучастника Кызласова, бывшего замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова: апелляционная инстанция свердловского облсуда также отменила решение суда первой инстанции по нему о залоге (для Шилиманова сумма была 1,5 млн рублей) и также отправила его под домашний арест.

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля. Задержание произошло при получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». Как сообщили в СКР по Свердловской области, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов выступил посредником. При аресте Шилиманов сразу признал свою вину, а его адвокат Ирина Воронова перешла от него к Кызласову.