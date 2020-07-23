Московский куратор провел тайные встречи с челябинскими элитами

Владимир Мякуш (слева) и Анатолий Векшин (справа) отчитались перед выборным куратором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Андрей Парфенов, прибывший в Челябинск 23 июля, встретился со всеми ответственными за выборы в регионе. Как сообщил URA.RU источник в «ЕР», Парфенов задержался в Челябинске и уедет из города 24 июля.

«Парфенов встретился с секретарем областного политсовета, спикером заксобрания Владимиром Мякушем и руководителем регионального исполкома партии Денисом Моисеевым. — рассказал источник. — Ему представили партийную стратегию на выборах в заксобрание региона. Был сделан ряд замечаний, в том числе серьезных». Московский куратор просил обратить особое внимание на работу в соцсетях, через которые придется вести встречи с избирателями, так как массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса.

Отдельная встреча, по словам источника, была с вице-губернатором по внутренней политике Анатолием Векшиным, одним из руководителей областного выборного штаба. Инсайдер отметил, что Парфенов в «ЕР» курирует не только выборы регионального уровня, но и муниципальные кампании. В сентябре в Челябинской области пройдут выборы органов местного самоуправления во всех городских округах и районов, за исключением Челябинска и Трехгорного.

«Местные выборы Парфенов обсудил с вице-губернатором Станиславом Мошаровым, который руководит штабом по компаниям в муниципалитетах», — рассказал источник. Вечером замглавы ЦИК «ЕР» провел еще одно совещание, где собрал всех местных партийных руководителей, ответственных за выборы.

«Окончательные выводы, с оценкой хода подготовки к выборам, озвучат позже. Когда куратор поделится мнением от увиденного и услышанного в Москве, в ЦИК партии, — рассказал источник. — Все встречи были закрытыми. Участникам запретили говорить СМИ, о чем говорил Парфенов». Все, кто встречался с московским куратором, отказались комментировать URA.RU итоги визита московского гостя.