23 июля 2020

Резиденцию свердловского губернатора повторно зальют дезраствором

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекторов пригласили в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В резиденции свердловского губернатора в субботу 25 июля пройдет повторная санобработка против коронавируса. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

Чиновникам, которые планировали работать в этот день, придется покинуть служебные помещения. Однако каждое подразделение должно назначить дежурного, который будет контролировать работу дезинфекторов в кабинетах. Первый раз тотальная санобработка здания проводилась 10 июля. При этом результат гарантировался не менее чем на неделю.

Причиной повторной дезинфекции стало заражение ряда сотрудников, утверждает инсайдер. В департаменте информполитики региона факт заражения не подтвердили, но и не опровергли. «Списки заболевших на столбах вывешивать как-то не принято. Все неукоснительно стараются соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Но все живые люди», — констатировала руководитель ДИП Юлия Прыткова, подчеркнув, что от заражения не застрахован никто из свердловчан, если не будет соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало URA.RU, 22 июля в ЦГКБ №40 скончался заразившийся коронавирусом свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Коронавирусом в слабой форме переболел глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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