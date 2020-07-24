Резиденцию свердловского губернатора повторно зальют дезраствором

Дезинфекторов пригласили в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В резиденции свердловского губернатора в субботу 25 июля пройдет повторная санобработка против коронавируса. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

Чиновникам, которые планировали работать в этот день, придется покинуть служебные помещения. Однако каждое подразделение должно назначить дежурного, который будет контролировать работу дезинфекторов в кабинетах. Первый раз тотальная санобработка здания проводилась 10 июля. При этом результат гарантировался не менее чем на неделю.

Причиной повторной дезинфекции стало заражение ряда сотрудников, утверждает инсайдер. В департаменте информполитики региона факт заражения не подтвердили, но и не опровергли. «Списки заболевших на столбах вывешивать как-то не принято. Все неукоснительно стараются соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Но все живые люди», — констатировала руководитель ДИП Юлия Прыткова, подчеркнув, что от заражения не застрахован никто из свердловчан, если не будет соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало URA.RU, 22 июля в ЦГКБ №40 скончался заразившийся коронавирусом свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Коронавирусом в слабой форме переболел глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.