«Екатеринбург Арена» приняла финалистов Кубка России по футболу
Матч на Кубок страны по футболу сыграли в Екатеринбурге — руководителя антикоррупционной организации задержали в Казани — отец Сергий рассказал о праве собственности на монастырь. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:
Кубок России по футболу разыграли в Екатеринбурге
- В субботу 25 июля на Центральном стадионе Екатеринбурга состоялся финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу. В финале сыграли санкт-петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Питерский клуб стал обладателем кубка, победив соперника со счетом 1:0.
Схиигумен Сергий высказался о правах на Среднеуральский монастырь
- Опальный отец Сергий заявил, что в Среднеуральском женском монастыре нет ни одного здания, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. По словам схиигумена, все документы находятся у частных лиц, которые они оформят на себя.
Екатеринбургскую активистку задержали в Казани
- 25 июля в Казани была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова. Сотрудники правоохранительных органов задержали Петрову и слушателей ее лекции, которая проходила в рамках мероприятия «Объединенных демократов», взяли объяснения и отпустили. Их обвиняли в подготовке к теракту.
В Екатеринбурге компания молодых людей устроила перформанс
- Молодые люди провели автопробег и танцы на центральных улицах города вечером 25 июля. Они проехались по улицам в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек и были задержаны сотрудниками полиции.