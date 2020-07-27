26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 27 июля. На «Екатеринбург Арене» разыграли Кубок России, активистку из Екатеринбурга задержали в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, футбольное поле, центральный стадион, футбольные ворота, екатеринбург арена
«Екатеринбург Арена» приняла финалистов Кубка России по футболу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Матч на Кубок страны по футболу сыграли в Екатеринбурге — руководителя антикоррупционной организации задержали в Казани — отец Сергий рассказал о праве собственности на монастырь. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Кубок России по футболу разыграли в Екатеринбурге

  • В субботу 25 июля на Центральном стадионе Екатеринбурга состоялся финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу. В финале сыграли санкт-петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Питерский клуб стал обладателем кубка, победив соперника со счетом 1:0.

Схиигумен Сергий высказался о правах на Среднеуральский монастырь

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В Екатеринбурге компания молодых людей устроила перформанс

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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