28 июля 2020
27 июля 2020

Челябинский губернатор добрался до Крыма. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация городской свалки. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отдыхает в Крыму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ушедший в недельный отпуск губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдыхает в Крыму. Как пишет в соцсетях житель Челябинска Евгений, он встретил главу региона в Керчи. Сам Евгений путешествует автостопом.

«Гуляя по городу, он встретил губернатора Алексея Текслера, который, как оказалось, находится сейчас в отпуске вместе с семьей. Женя сфотографировался с главой области и отправился дальше», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Текслер ушел в отпуск с 26 июля на неделю. Как заявили в пресс-службе губернатора, глава региона и на отдыхе будет следить за происходящим в области. Врио губернатора назначен его первый заместитель Виктор Мамин.

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Алексей Текслер (справа) выбрал для отпуска Крым
Фото: «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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