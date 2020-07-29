Ушедший в недельный отпуск губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдыхает в Крыму. Как пишет в соцсетях житель Челябинска Евгений, он встретил главу региона в Керчи. Сам Евгений путешествует автостопом.
«Гуляя по городу, он встретил губернатора Алексея Текслера, который, как оказалось, находится сейчас в отпуске вместе с семьей. Женя сфотографировался с главой области и отправился дальше», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Текслер ушел в отпуск с 26 июля на неделю. Как заявили в пресс-службе губернатора, глава региона и на отдыхе будет следить за происходящим в области. Врио губернатора назначен его первый заместитель Виктор Мамин.
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