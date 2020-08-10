Белорусская оппозиция изменила план действий против Лукашенко

Через несколько часов в Минске стартует очередная акция оппозиционно настроенных к действующему президенту жителей города. В этот раз колонны митингующих начнут действовать согласно запасному плану, чтобы запутать сотрудников силовых ведомств.
«Абсолютно предсказуемо силовики бросили все силы на блокировку Стелы и прилегающих районов. Поэтому точно также предсказуемо мы меняем план и переходим к плану Б», — сообщает telegram-канал NEXTA.
Согласно опубликованному плану, в 20:00 по местному времени митингующие начнут собираться возле ближайших к своим местам жительства станциям метро и площадям, организовываться и выдвигаться в центр города. Цель плана — «зажать карателей» со всех сторон.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.