Белорусская оппозиция изменила план действий против Лукашенко

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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Жители Минска собираются пройти до центра города Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Через несколько часов в Минске стартует очередная акция оппозиционно настроенных к действующему президенту жителей города. В этот раз колонны митингующих начнут действовать согласно запасному плану, чтобы запутать сотрудников силовых ведомств.

«Абсолютно предсказуемо силовики бросили все силы на блокировку Стелы и прилегающих районов. Поэтому точно также предсказуемо мы меняем план и переходим к плану Б», — сообщает telegram-канал NEXTA.

Согласно опубликованному плану, в 20:00 по местному времени митингующие начнут собираться возле ближайших к своим местам жительства станциям метро и площадям, организовываться и выдвигаться в центр города. Цель плана — «зажать карателей» со всех сторон.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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