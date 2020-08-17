Власти ХМАО раскрыли, кто получит выплату в 11 тысяч перед школой

Власти ХМАО помогут собраться в школу тем, кто в этом нуждается больше остальных — многодетным семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетные семьи ХМАО, если ребенок из такой семьи идет в первый класс, получат от региональных властей по 11 тысяч 180 рублей на каждого ребенка. Об этом во время заседания оперативного штаба рассказала и. о. директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова

«Более пяти тысяч семей уже получили пособия по подготовке детей к новому учебному году. Многодетные семьи могут податься на выплату 11 тысяч рублей при поступлении их ребенка в первый класс», — добавила Круглова.

Также многодетные семьи получат еще по 7,5 тысяч на каждого ребенка, вне зависимости от того, в какой класс идет ребенок в этом году. Около восьми тысяч рублей могут получить из регионального бюджета и семьи, где воспитывается менее трех детей, но ребенок также идет в первый класс, а уровень дохода на одного члена семьи менее 1,5 прожиточных минимумов.

Ранее URA.RU писало, что в течение августа в правительстве России может быть принято решение о новых выплатах семьям перед 1 сентября. Предполагается, что эти на деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности.