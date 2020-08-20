Всех школьников Ямальского района с нового учебного года будут кормить бесплатно
Школьников Ямальского района будут кормить за счет местного бюджета — глава округа отметил работу властей Губкинского — депутат заработал больше мэра — в Новом Уренгое сносят новостройку. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
Ямальских школьников будут кормить бесплатно
- В новом учебном году всех школьников Ямальского района ЯНАО будут кормить бесплатно. Такое распоряжение главы райадминистрации Андрея Кугаевского. Ранее бесплатным питанием обеспечивались только ученики начальных классов.
Губернатор Артюхов оценил работу властей Губкинского
- Глава региона Дмитрий Артюхов посетил четвертый муниципалитет Ямала из тринадцати населенных пунктов, которые проинспектирует в рамках своей поездки по округу. В Губкинском глава округа отметил большое обновление автопарка дорожного предприятия и ликвидацию очереди в дошкольные учреждения.
Депутат ямальского города обошел мэра по доходам
- Депутат гордумы Муравленко Николай Шестопалов заработал 18 млн рублей, что больше, чем задекларировал глава города Александр Подорога, который заработал 12,3 млн рублей.
В Новом Уренгое сносят новостройку
- Дом на улице Крайней, который был сдан в эксплуатацию четыре года назад, и сразу стал рушиться, начали сносить. Власти компенсировали собственникам понесенный ущерб, а жильцов расселили.
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