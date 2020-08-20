20 августа 2020
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Самое актуальное в ЯНАО на 21 августа. Всех школьников будут кормить бесплатно, губернатор посетил Губкинский

© Служба новостей «URA.RU»
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Всех школьников Ямальского района с нового учебного года будут кормить бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU

Школьников Ямальского района будут кормить за счет местного бюджета — глава округа отметил работу властей Губкинского — депутат заработал больше мэра — в Новом Уренгое сносят новостройку. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальских школьников будут кормить бесплатно

Губернатор Артюхов оценил работу властей Губкинского

  • Глава региона Дмитрий Артюхов посетил четвертый муниципалитет Ямала из тринадцати населенных пунктов, которые проинспектирует в рамках своей поездки по округу. В Губкинском глава округа отметил большое обновление автопарка дорожного предприятия и ликвидацию очереди в дошкольные учреждения.

Депутат ямальского города обошел мэра по доходам

В Новом Уренгое сносят новостройку

  • Дом на улице Крайней, который был сдан в эксплуатацию четыре года назад, и сразу стал рушиться, начали сносить. Власти компенсировали собственникам понесенный ущерб, а жильцов расселили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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