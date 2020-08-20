20 августа 2020

На улице Екатеринбурга, за которую критиковали мэра, снова потоп. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп на Шефской длится всю неделю Фото: читатели URA.RU

Участок улицы Шефская под мостом на Блюхера в Екатеринбурге снова оказался затоплен. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Представители комитета благоустройства администрации Екатеринбург и МУП „ВОИС“ выехали на место происшествия, чтобы установить причины затопления. Комитет по транспорту в течение часа установит на подъездах к луже запретительные знаки», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Как писало URA.RU, в первый раз на этой неделе Шефскую затопило 17 августа. ГИБДД выставило посты, не пуская туда автомобилистов. В мэрии сообщили, что водоприемные решетки ливневой канализации оказались засыпаны грунтом. Проблему устранили к вечеру 18 сентября. Прокуратура Екатеринбурга направила мэру предписание об устранении нарушений законодательства. По мнению депутата гордумы Дмитрия Сергина, причиной ЧП является неотремонтированная ливневка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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