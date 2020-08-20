20 августа 2020

В Челябинской области изменилась динамика заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Медики продолжают бороться с COVID, но уже не с той интенсивностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Челябинской области по данным на 21 августа зафиксировано 73 случая заражения, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Зафиксированный накануне небольшой скачок заболеваемости — 75 случаев — оказался отклонением от тренда на снижение заболеваемости. При этом несколько суток подряд в области умирают по четыре пациента с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 13 669 случая заражения, сейчас лечение проходят 3095 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки четыре пациента. 34-летнюю пациентку погубила ковидная пневмония; еще у трех женщин — 63, 84 и 88 лет — коронавирусная инфекция осложнила тяжелые хронические заболевания». Выздоровели за сутки 154 человека, с начала пандемии — 10205 жителей области.

С 19 августа Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, при котором разрешаются (при исполнении условий Роспотребнадзора) массовые и спортивные мероприятий. Также с 1 сентября в регионе возобновляют работу кинотеатры. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.

По информации URA.RU, в ближайшее время губернатор Алексей Текслер продлит режим повышенной до 6 сентября. Помимо соблюдения масочного режима, это позволит автоматически продлевать электронные больничные работающим южноуральцам 65+.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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