В Челябинской области изменилась динамика заражений коронавирусом

Медики продолжают бороться с COVID, но уже не с той интенсивностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Челябинской области по данным на 21 августа зафиксировано 73 случая заражения, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Зафиксированный накануне небольшой скачок заболеваемости — 75 случаев — оказался отклонением от тренда на снижение заболеваемости. При этом несколько суток подряд в области умирают по четыре пациента с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 13 669 случая заражения, сейчас лечение проходят 3095 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки четыре пациента. 34-летнюю пациентку погубила ковидная пневмония; еще у трех женщин — 63, 84 и 88 лет — коронавирусная инфекция осложнила тяжелые хронические заболевания». Выздоровели за сутки 154 человека, с начала пандемии — 10205 жителей области.

С 19 августа Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, при котором разрешаются (при исполнении условий Роспотребнадзора) массовые и спортивные мероприятий. Также с 1 сентября в регионе возобновляют работу кинотеатры. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.

По информации URA.RU, в ближайшее время губернатор Алексей Текслер продлит режим повышенной до 6 сентября. Помимо соблюдения масочного режима, это позволит автоматически продлевать электронные больничные работающим южноуральцам 65+.