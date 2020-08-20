В прокуратуру жалуются на технику, спасавшую Челябинск от COVID

Большегрузы завода «Спецагрегат» оказались в центре политического скандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Госдумы, избранный от Челябинской области по спискам от ЛДПР Виталий Пашин направит в прокуратуру и облизбирком жалобу на кандидата в ЗСО Евгения Субачева. Пашина возмутила агитация за Субачева на большегрузах в Миассе, которые принадлежат кандидату. В апреле эти большегрузы использовалась в Челябинске для борьбы с коронавирусом.

«Ездят по улицам Миасса большегрузы, с растяжками с лозунгами Субачева. Чистят и призывают голосовать за кандидата от „ЕР“. На мой взгляд, это незаконная агитация и подкуп избирателей, — заявил URA.RU Пашин. — На растяжках нет выходных данных». По словам Пашина, ЛДПР собирается подать заявление в прокуратуру и жалобу в облизбирком, чтобы пресечь нарушения на выборах. Получить комментарий представителей Субачева не удалось.

Техника, о которой идет речь, находится в собственности у миасского завода «Спецагрегат». Сам завод принадлежит Субачеву. Эти же большегрузы в апреле, в начале пандемии коронавируса, использовали для дезинфекции улиц Челябинска. На автотехнику закрепили установку с турбореактивным авиационным двигателем которая распыляла облако из раствора перекиси водорода на всю ширину дороги. Таким же методом, с использованием большегрузов Субачева, чистили улицы Магнитогорска.

По Миасскому округу №9 в ЗСО от «Единой России» баллотируется Субачев, от ЛДПР Дмитрий Рябов, от «Справедливой России» Павел Логинов, от КПРФ Андрей Лаптев. Выборы в заксобрание региона пройдут с 11 по 13 сентября.