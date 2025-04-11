Россиянам объяснили, кому пересчитают платежи за свет зимой

Тем россиянам, чьи дома не подключены к газу и отапливаются электричеством, пересчитают платежи за свет с января по март и вернут переплату. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
«После пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки. Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — пояснила Леонова. Ее слова приводит «Прайм».
Чтобы применить коэффициент, собственники должны предоставить документы на жилье, счета на оплату и подтверждение, что газоснабжение отсутствует. Таким образом, жителям не придется переплачивать за зимнее потребление энергии.
Ранее в 43 регионах России были пересмотрены диапазоны дифференцированных тарифов на электроэнергию. Многие жители, особенно в негазифицированных домах, столкнулись с значительным увеличением платежей за электричество.
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