Россиянам объяснили, кому пересчитают платежи за свет зимой

Доцент Леонова: тем, у кого дома электроотопление, сделают перерасчет за свет
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерасчет сделают за период с января по март
Перерасчет сделают за период с января по март Фото:

Тем россиянам, чьи дома не подключены к газу и отапливаются электричеством, пересчитают платежи за свет с января по март и вернут переплату. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова. 

«После пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки. Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — пояснила Леонова. Ее слова приводит «Прайм». 

Чтобы применить коэффициент, собственники должны предоставить документы на жилье, счета на оплату и подтверждение, что газоснабжение отсутствует. Таким образом, жителям не придется переплачивать за зимнее потребление энергии.

Ранее в 43 регионах России были пересмотрены диапазоны дифференцированных тарифов на электроэнергию. Многие жители, особенно в негазифицированных домах, столкнулись с значительным увеличением платежей за электричество.

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Тем россиянам, чьи дома не подключены к газу и отапливаются электричеством, пересчитают платежи за свет с января по март и вернут переплату. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.  «После пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки. Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — пояснила Леонова. Ее слова приводит «Прайм».  Чтобы применить коэффициент, собственники должны предоставить документы на жилье, счета на оплату и подтверждение, что газоснабжение отсутствует. Таким образом, жителям не придется переплачивать за зимнее потребление энергии. Ранее в 43 регионах России были пересмотрены диапазоны дифференцированных тарифов на электроэнергию. Многие жители, особенно в негазифицированных домах, столкнулись с значительным увеличением платежей за электричество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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