Актер Михаил Ефремов не впервые стал участником ДТП. В октябре 2019 года он совершил наезд на другую машину.
«ДТП произошло 22 октября 2019 года в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee наехал на чужой автомобиль», — передает телеканал 360. На опубликованном в соцсетях фото видно, что машина Ефремова практически полностью стоит на тротуаре, а сам Ефремов стоит рядом.
У Ефремова и владельца другой машины не было претензий друг к другу и они не обращались в правоохранительные органы, передают СМИ. После инцидента актер направился в ресторан неподалеку.
Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в июне 2020 года. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест и раскаивался в содеянном. В дальнейшем, в ходе судебного заседания, он заявил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сидении.
Найдены фото еще одного ДТП с участием Ефремоваhttps://t.co/NH7RSx2tjj pic.twitter.com/JywUjuNl5c— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 21, 2020
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