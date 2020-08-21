Стало известно о еще одном ДТП с участием Ефремова. Инцидент замяли

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Спектакль
Михаил Ефремов стал участником ДТП в октябре 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов не впервые стал участником ДТП. В октябре 2019 года он совершил наезд на другую машину.

«ДТП произошло 22 октября 2019 года в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee наехал на чужой автомобиль», — передает телеканал 360. На опубликованном в соцсетях фото видно, что машина Ефремова практически полностью стоит на тротуаре, а сам Ефремов стоит рядом.

У Ефремова и владельца другой машины не было претензий друг к другу и они не обращались в правоохранительные органы, передают СМИ. После инцидента актер направился в ресторан неподалеку.

Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в июне 2020 года. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест и раскаивался в содеянном. В дальнейшем, в ходе судебного заседания, он заявил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сидении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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