Директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов получил награду «За заслуги перед Отечеством» из рук президента России
Евгений Куйвашев вышел из отпуска — руководитель компании «Уральские авиалинии» получил почетную награду — в Екатеринбурге прошла акция протеста. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Глава области посетил военный форум
- Губернатор Евгений Куйвашев вышел из трехнедельного отпуска и принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который прошел в Москве.
Директор «Уральских авиалиний» получил орден
- Награду «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени получил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Ее ему вручил президент России Владимир Путин.
В Екатеринбурге прошла акция протеста
- В центре Екатеринбурга прошла несанкционированная акция горожан, недовольных проектом реконструкции парка XXII Партсъезда. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек.
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