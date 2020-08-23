23 августа 2020
22 августа 2020
21 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 24 августа. Куйвашев посетил военный форум в Москве, директор уральской авиакомпании получил орден

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Сергеем Скуратовым. Екатеринбург, скуратов сергей
Директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов получил награду «За заслуги перед Отечеством» из рук президента России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений Куйвашев вышел из отпуска — руководитель компании «Уральские авиалинии» получил почетную награду — в Екатеринбурге прошла акция протеста. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Глава области посетил военный форум

Директор «Уральских авиалиний» получил орден

В Екатеринбурге прошла акция протеста

  • В центре Екатеринбурга прошла несанкционированная акция горожан, недовольных проектом реконструкции парка XXII Партсъезда. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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