Пермским мэрам назвали условие их увольнения после выборов

Провинившимся пермским мэрам после выборов могут создать условия для увольнения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские мэры могут лишиться своих постов, если будут использовать административный ресурс на предстоящих выборах для повышения явки. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что достаточно будет жалобы в соцсетях, которая будет подтверждена.

«Главы муниципалитетов получили жесткую установку — не применять административный ресурс для повышения явки. Если это будет зафиксировано, то после выборов они могу лишиться своих постов», — рассказал URA.RU инсайдер. Он отмечает, что прямой возможности уволить провинившегося мэра у краевой администрации нет, но создать для этого все условия там могут.

Отмечается, что на такие жесткие меры в краевой администрации вынуждены пойти, чтобы не было вопросов к легитимности выборного процесса. «Главам прямым текстом сказали, чтобы они не перегибали и не гнались за явкой. Иначе будут последствия», — уточнил собеседник URA.RU.

При этом, по его данным, вовсе не обязательно, чтобы жалоба дошла до рассмотрения комиссией или судом — достаточно просто факта жалобы и ее подтверждения. Другой собеседник URA.RU в краевой администрации такой исход событий не стал исключать. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края от комментариев воздержались.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России».