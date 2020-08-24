В рамках акции против контактного зоопарка челябинские зоозащитники заперли в клетке человека Фото: Анна Андреева © URA.RU

Челябинский ветеринар Карен Даллакян в рамках акции против частного контактного зоопарка запер в импровизированной клетке девушку. Как передает корреспондент URA.RU, человека выпустил на свободу кот, что должно символизировать гуманное обращение со зверями.

Карен Даллакян требует закрыть контактный зоопарк Фото: Анна Андреева © URA.RU

Акция проходила между парком Гагарина и зоопарком, куда по выходным местный житель приводит животных и устраивает контактный зоопарк. «Я третий год борюсь с незаконным бесконтактным зоопарком. С Кировки их выгнали, когда лисенок сбежал и попал под колеса машины. Сейчас он здесь. У него живет волк, который не первый раз кусает ребенка. Жители жалуются, но ни полиция, ни надзорные органы, к сожалению не реагируют. Сегодня хотим привлечь внимание силовиков на то, что мы должны спасти животных», — объяснил Даллакян.

Контактный зоопарк устраивает Сергей Панасенко. Связаться с ним не удалось.

Челябинцы дважды жаловались на то, что его волк Воланд кусал детей. Сам Панасенко утверждает, что питомец миролюбив. У него дома живут енот, лиса, черный ворон и другие животные. Панасенко ходит с ними гулять в парк. Он утверждает, что работает детским педагогом-психологом, а животные помогают лечить больных детей и развивать здоровых.