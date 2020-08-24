24 августа 2020

Челябинские зоозащитники заперли девушку в клетке. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «зеленых«» в Челябинском зоопарке. Челябинск
В рамках акции против контактного зоопарка челябинские зоозащитники заперли в клетке человека Фото: Анна Андреева © URA.RU

Челябинский ветеринар Карен Даллакян в рамках акции против частного контактного зоопарка запер в импровизированной клетке девушку. Как передает корреспондент URA.RU, человека выпустил на свободу кот, что должно символизировать гуманное обращение со зверями.

Акция «зеленых«» в Челябинском зоопарке. Челябинск
Карен Даллакян требует закрыть контактный зоопарк
Фото: Анна Андреева © URA.RU

Акция проходила между парком Гагарина и зоопарком, куда по выходным местный житель приводит животных и устраивает контактный зоопарк. «Я третий год борюсь с незаконным бесконтактным зоопарком. С Кировки их выгнали, когда лисенок сбежал и попал под колеса машины. Сейчас он здесь. У него живет волк, который не первый раз кусает ребенка. Жители жалуются, но ни полиция, ни надзорные органы, к сожалению не реагируют. Сегодня хотим привлечь внимание силовиков на то, что мы должны спасти животных», — объяснил Даллакян.

Контактный зоопарк устраивает Сергей Панасенко. Связаться с ним не удалось.

Челябинцы дважды жаловались на то, что его волк Воланд кусал детей. Сам Панасенко утверждает, что питомец миролюбив. У него дома живут енот, лиса, черный ворон и другие животные. Панасенко ходит с ними гулять в парк. Он утверждает, что работает детским педагогом-психологом, а животные помогают лечить больных детей и развивать здоровых.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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