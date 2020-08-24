Заместитель уральского полпреда едет в Курган с ревизией

Виктор Дубенецкий отправится в Курган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Заместитель уральского полпреда Виктор Дубенецкий 26 августа будет работать в Кургане. По данным источников URA.RU, он проведет совещание по поводу предстоящих выборов. Также ожидается, что чиновник осмотрит некоторые площадки, где идет ремонт коммуникаций.

В полпредстве подтвердили, что завтра чиновник работает в Кургане, но рассказать о точных планах не смогли. Однако подчеркнули, что все мероприятия будут непубличными.

В Курганской области, напомним, проходят выборы разных уровней. Самая крупная кампания — избрание депутатов региональной думы. На днях в публичном пространстве появился вброс о том, что массовое перекрытие дорог из-за ремонта коммунальных коммуникаций якобы создает риски для региональной власти в преддверии выборов.

Эта информация не соответствует действительности. Так, например, у «Водного Союза» на сегодня не восстановлено 24 раскопки. Из них на 3 ведутся аварийные работы на сетях, на 10 — работы по благоустройству, 11 раскопок благоустроены и подготовлены к сдаче, рассказали в компании. Всего 6 раскопок находятся на проезжей части, для автомобилистов подготовлен объезд. Просроченных раскопок нет. Все работы, проводимые «Водным союзом», происходят за счет средств предприятия, поэтому компании просто невыгодно намеренно перекапывать город.

У «Курганской генерирующей компании» на сегодняшний день 148 раскопок (энергетики завершают масштабную подготовку к отопительному сезону). «Ни одна наша раскопка не расположена на центральной улице и не ограничивает движение транспорта. Плановая дата завершения работ при благоприятных погодных условиях — 1 сентября», — рассказали в КГК.