Бывший вице-мэр из ХМАО упрочил шансы стать главврачом

У Александра Пелевина медицинское образование Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший заместитель главы Сургута Александр Пелевин стал лидером интернет-голосования во время процедуры общественного отбора на должность главврача в двух городских поликлиниках. Результаты опубликованы на сайте департамента здравоохранения ХМАО.

В голосовании за место главврача сургутской поликлиники №4 он обогнал действующего руководителя Любовь Колесникову. Аналогичного результата он добился в интернет-опросе и на сайте сургутской поликлиники №2, где обошел нынешнего главврача Марину Тараник. «Пока что очень рано говорить о том, назначат или нет, но я благодарен тем людям, которые отдали за меня свои голоса. Несмотря на то, что я уже давно не в информационной повестке», — прокомментировал результаты голосования URA.RU сам Пелевин.

В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что процедура назначения руководителя медучреждений состоит из нескольких этапов. Помимо интернет-голосования еще должны пройти собрание трудового коллектива и заседание муниципального общественного совета: «В последующем результаты данных мероприятий рассматриваются на заседании Общественного Совета при Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. По результатам рассмотрения даются рекомендации о назначении той или иной кандидатуры. Назначение осуществляется через распоряжение Правительства ХМАО».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году Пелевин ушел с должности заместителя главы Сургута, который отвечает за социальную сферу. До этого экс-чиновник возглавлял комитет здравоохранения мэрии.