В Сургуте уходит в отставку вице-мэр по соцвопросам

Заместитель главы Сургута Александр Пелевин проработал в администрации 15 лет Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Заместитель главы Сургута по соцвопросам Александр Пелевин, который работает в городской администрации на руководящих должностях с 2004 года, написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Эту информацию «URA.RU» сообщил источник, близкий к мэрии.

«Слухи об отставке Пелевина ходили давно, и вот теперь он написал заявление об отставке», — рассказал корреспонденту «URA.RU» инсайдер. Другой источник, знакомый с ситуацией, говорит о том, что замглавы города пока собрался лишь в отпуск. Сам Пелевин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На момент публикации подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось — в пресс-службе администрации не ответили на звонки. Пелевин начинал работу в мэрии на руководящих должностях в комитете здравоохранения, а с 2012 года стал заместителем главы города, отвечающим за социальную политику.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов начал усиливать команду, что подтверждает появившиеся в последнее время слухи о том, что он собирается идти на второй срок. В команде администрации появился новый вице-мэр Владимир Шмидт, отвечающий за строительство. Также в мэрии нашли замену начальнику дорожно-транспортного управления администрации Игорю Газизову, который в начале июля написал заявление об уходе.