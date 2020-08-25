Конкуренты Махонина объединились на выборах пермского губернатора

Дмитрия Махонина конкуренты хотят сделать председателем правительства Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин признал свое поражение и согласился с отказом в регистрации его кандидатом в губернаторы Пермского края. Об этом он заявил в Instagram, призвав голосовать за кандидата от ЛДПР Олега Постникова.

«Я больше не кандидат. Однако, мне поступило очень интересное предложение. Кандидат от ЛДПР Постников предложил мне стать его советником, а должность председателя правительства он бы хотел отдать [врио губернатора Пермского края Дмитрию] Махонину», — заявил Репин. После этого он призвал всех голосовать за Постникова. Получить комментарий последнего не удалось — на звонок корреспондента URA.RU Постников не ответил.

По мнению Репина, голос за Постникова должны отдать даже те, кто поддерживает Махонина. В парадигме Репина выбор Постникова — это одновременный выбор сразу трех кандидатов: Репина, Постникова и Махонина.

Репину было отказано в регистрации в начале августа. Он не смог преодолеть муниципальный фильтр по двум основаниям: он собрал подписи депутатов только из 31 (необходимо — 35) муниципалитета, а также их общее количество оказалось недостаточным. Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.