25 августа 2020

Задержанный ФСБ экс-мэр Челябинска попал в больницу с приступом

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения экс-мэру Евгению Тефтелеву. Челябинск, клетка, решетка, суд, тефтелев евгений
Евгений Тефтелев страдает сразу несколькими серьезными заболеваниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взяток и задержанный ФСБ в декабре прошлого года, попал в больницу. Из коттеджа, где он находится под домашним арестом, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ. Сейчас он остается в палате, возле которой выставлена охрана.

«Тефтелева взяли под усиленную охрану прямо в больнице, где он сейчас лечится после сердечного приступа», — сообщает издание Baza. Адвокаты бывшего чиновника не ответили на звонки корреспондентов URA.RU.

Уголовное дело в отношении Тефтелева закончено и направлено в прокуратуру. До 27 августа в надзорном ведомстве должны утвердить обвинение и передать материалы в суд. По делу проходит экс-начальник управления капстроительства мэрии Евгений Пашков, который вины не признает.

Тем временем, в следственном управлении СКР по региону расследуется еще одно уголовное дело — по факту утечки протокола досудебного соглашения экс-мэра. Из документа следует, что Тефтелев дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и на экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталью Салееву. Дело возбуждено по ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия)», фигурантов пока нет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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