Задержанный ФСБ экс-мэр Челябинска попал в больницу с приступом

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взяток и задержанный ФСБ в декабре прошлого года, попал в больницу. Из коттеджа, где он находится под домашним арестом, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ. Сейчас он остается в палате, возле которой выставлена охрана.
«Тефтелева взяли под усиленную охрану прямо в больнице, где он сейчас лечится после сердечного приступа», — сообщает издание Baza. Адвокаты бывшего чиновника не ответили на звонки корреспондентов URA.RU.
Уголовное дело в отношении Тефтелева закончено и направлено в прокуратуру. До 27 августа в надзорном ведомстве должны утвердить обвинение и передать материалы в суд. По делу проходит экс-начальник управления капстроительства мэрии Евгений Пашков, который вины не признает.
Тем временем, в следственном управлении СКР по региону расследуется еще одно уголовное дело — по факту утечки протокола досудебного соглашения экс-мэра. Из документа следует, что Тефтелев дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и на экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталью Салееву. Дело возбуждено по ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия)», фигурантов пока нет.
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