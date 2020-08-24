Показания экс-мэра Челябинска обернулись новым уголовным делом

Следствие выясняет. как попали в соцсети показания Евгения Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В следственном управлении СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело по разглашению тайны следствия. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. В СКР выясняют, каким образом в социальные сети попал протокол досудебного соглашения экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, давшего показания на бывших и действующих чиновников.

«Дело возбуждено по с ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия)», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Подозреваемых в деле пока нет. Ранее по этому факту проводилась проверка, согласно ст. 37 УПК (прокурорский надзор). Из протокола следует, что Тефтелев дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и на экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Наталью Салееву. В документе также есть показания на действующих чиновников мэрии Челябинска.

На заседании суда, где Тефтелеву продляли домашний арест, URA.RU спросило у его адвокатов, является ли данный протокол подлинным. «До окончания следствия мы не можем подтвердить либо опровергнуть подлинность этого документа», — заявила адвокат Анастасия Татарченко. Показания даны в рамках досудебного соглашения экс-мэра. Следствие пыталось соглашение отменить, но прокуратура отказалась это делать.

Расследование в отношении Тефтелева, признавшего вину, закончено и направлено в прокуратуру. До 27 августа должны подписать обвинительное заключение и передать материалы в суд. По делу проходит экс-начальник управления капстроительства мэрии Евгений Пашков, который вины не признает.