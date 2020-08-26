26 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 27 августа. Медикаменты свердловского предприятия будут уничтожать, из-за COVID бюджет потерял более 15 миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коркин александр
Уголовное дело в отношении депутата ЗС области Александра Коркина передано в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подсчитаны потери бюджета от пандемии — свердловский цитрамон признан некачественным — облсуд не удовлетворил иск депутата-коммуниста — воры похитили 107 шуб из элитного магазина. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

Бюджет области недополучил более 15 млрд рублей

Свердловский цитрамон оказался некачественным

Облсуд не удовлетворил апелляцию депутата от КПРФ

Завершилось расследование по делу депутата об убийстве

В Нижнем Тагиле воры похитили 107 шуб

  • Из нижнетагильского магазина злоумышленники украли 107 шуб и сейф. Ущерб, по предварительным данным, составил 23 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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