Уголовное дело в отношении депутата ЗС области Александра Коркина передано в прокуратуру
Подсчитаны потери бюджета от пандемии — свердловский цитрамон признан некачественным — облсуд не удовлетворил иск депутата-коммуниста — воры похитили 107 шуб из элитного магазина. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
Бюджет области недополучил более 15 млрд рублей
- Потери бюджета области от коронавируса составили 15,3 миллиарда рублей. Это на 9,1%, ниже аналогичного периода 2019 года.
Свердловский цитрамон оказался некачественным
- Росздравнадзор обнаружил несколько партий некачественного «Цитрамона П» екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм» и хабаровского «Дальхимфарма». Партии препаратов изымают из аптек и будут уничтожать.
Облсуд не удовлетворил апелляцию депутата от КПРФ
- Свердловский областной суд не поддержал апелляцию кандидата в депутаты Асбестовской гордумы от КПРФ Андрея Самарина. Он пытался опротестовать решение асбестовского горсуда о снятии его с довыборов в горду.
Завершилось расследование по делу депутата об убийстве
- Следователи передали в прокуратуру документы по делу депутата ЗС области Александра Коркина, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила URA.RU мать погибшего екатеринбургского бизнесмена Сергея Титова.
В Нижнем Тагиле воры похитили 107 шуб
- Из нижнетагильского магазина злоумышленники украли 107 шуб и сейф. Ущерб, по предварительным данным, составил 23 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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