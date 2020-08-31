ГИБДД не выявила нарушений на трассе до Екатеринбурга, где скапливались многокилометровые пробки (архивное фото)
Бывший министр стал директором лицея — пермяк выиграл полмиллиарда рублей — ГИБДД не выявила нарушений из-за ремонта дороги — пациентам с коронавирусом вновь не хватает мест в больницах. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
Бывший чиновник стал директором лицея
- Экс-министр физкультуры и спорта Пермского края Владимир Епанов стал директором лицея № 3. Об этом сообщил депутат гордумы Перми Василий Кузнецов.
В крае вновь не хватает коек для больных коронавирусом
- Большинство жителей края после заражения коронавирусом оказывается в больницах. Об этом сообщает региональный оперштаб. При этом коек для больных коронавирусом снова недостаточно.
Житель Перми выиграл более 500 млн рублей
- Пермяк выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Такая сумма стала рекордной за всю историю проведения лотерей.
- По информации «Столото», он до сих пор не обратился за деньгами.
ГИБДД не нашла нарушений из-за пробок на трассе до Екатеринбурга
- В управлении ГИБДД по Свердловской области не нашли нарушений в организации движения на трассе Екатеринбург-Пермь, где из-за ремонта собираются многокилометровые пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
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