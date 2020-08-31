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Самое актуальное в Пермском крае на 1 сентября. Пермяк выиграл более 500 млн рублей, больным с коронавирусом не хватает коек

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД не выявила нарушений на трассе до Екатеринбурга, где скапливались многокилометровые пробки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр стал директором лицея — пермяк выиграл полмиллиарда рублей — ГИБДД не выявила нарушений из-за ремонта дороги — пациентам с коронавирусом вновь не хватает мест в больницах. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

Бывший чиновник стал директором лицея

В крае вновь не хватает коек для больных коронавирусом

Житель Перми выиграл более 500 млн рублей

ГИБДД не нашла нарушений из-за пробок на трассе до Екатеринбурга

  • В управлении ГИБДД по Свердловской области не нашли нарушений в организации движения на трассе Екатеринбург-Пермь, где из-за ремонта собираются многокилометровые пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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