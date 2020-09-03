Речь о возможном насильственном удержании людей в обители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Свердловское СУ СК начало еще одну проверку в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Романов). Об этом сообщается в ответе следкома на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко.

«Ход и результаты доследственных проверок по указанным сообщениям о преступлениях поставлены в следственном управлении на контроль»», — цитируют РИА «Новости» ответ следственного управления на запрос Марченко.

Агентство сообщает, что ранее депутат обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить информацию о насильственном удержании людей (в том числе несовершеннолетних) в монастыре отца Сергия, а также о избиениях подростков и отмывании денег.

В самом монастыре не знают, с чем связана новая проверка СК. «У нас уже столько проверок было от самых разных надзорных ведомств, что мы уже сбились со счета», — заявил URA.RU представитель обители Всеволод Могучев.

Всего по ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» силовыми органами проводятся, как минимум, пять проверок. Ряд из них, — по сообщениям об истязаниях несовершеннолетних, по факту смерти 15-летней послушницы, страдавшей онкозаболеванием, и по насильственному удержанию людей, — ведет СК РФ. В региональном следственном управлении URA.RU сообщили, что пока не комментируют данную тему.

Проверку по факту нападению на съемочную группу Ксении Собчак проводит отдел МВД по г. Верхняя Пышма. Как сообщало ране URA.RU, еще одну проверку ведет Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области — по заявлению жительницы Екатеринбурга он проверит, не содержат ли ролики отца Сергия оскорбления в адрес президента РФ. В центре «Э» заявительнице сообщили, что назначена лингвистическая экспертиза видеороликов схимонаха. В пресс-слубже ГУ МВД по Свердловской области также пока воздерживаются от комментариев.