Мужская сборная Свердловской области по боксу обзавелась спонсором после успешного выступления на командном Кубке России. Материальную поддержку команде будет оказывать строительная ГК «Скон», которой руководит Федор Дудкин.
«По окончанию соревнований в Свердловской областной федерации бокса состоялось совещание с членами наблюдательного совета, на котором председатель совета директоров ГК „Скон“ Дудкин Федор Геннадьевич выступил с инициативой взять под свою опеку мужскую сборную», — сообщили в пресс-службе региональной федерации бокса.
При участии группы «Скон» членам команды, успешно выступающим на соревнованиях, будет выплачиваться ежемесячная стипендия в 30 тысяч рублей. Также спортсменам будут компенсироваться расходы, связанные с участием в спортивных сборах. На сегодняшний день стипендии уже получили Даниил Лысенко и Сергей Мурашев.
Команда Уральского Федерального округа, в состав которой вошли три свердловчанина, стала бронзовым призером Кубка России по боксу. Он проходил в Ижевске с 31 августа по 5 сентября.