Федор Дудкин — в центре, Даниил Лысенко — крайний слева, Сергей Мурашев — второй справа Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Мужская сборная Свердловской области по боксу обзавелась спонсором после успешного выступления на командном Кубке России. Материальную поддержку команде будет оказывать строительная ГК «Скон», которой руководит Федор Дудкин.

«По окончанию соревнований в Свердловской областной федерации бокса состоялось совещание с членами наблюдательного совета, на котором председатель совета директоров ГК „Скон“ Дудкин Федор Геннадьевич выступил с инициативой взять под свою опеку мужскую сборную», — сообщили в пресс-службе региональной федерации бокса.

При участии группы «Скон» членам команды, успешно выступающим на соревнованиях, будет выплачиваться ежемесячная стипендия в 30 тысяч рублей. Также спортсменам будут компенсироваться расходы, связанные с участием в спортивных сборах. На сегодняшний день стипендии уже получили Даниил Лысенко и Сергей Мурашев.

Команда Уральского Федерального округа, в состав которой вошли три свердловчанина, стала бронзовым призером Кубка России по боксу. Он проходил в Ижевске с 31 августа по 5 сентября.

Даниил Лысенко уже получил первую спонсорскую стипендию Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса