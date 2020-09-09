Противники прививок лишают ХМАО перспективы выхода из карантина

Нежелание жителей ХМАО ставить прививки от гриппа и деятельность «антипрививочников» грозят ХМАО новой волной эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в Роспотребнадзоре ХМАО.
«Статистика и наблюдения прошлых лет, а также опросы в соцсетях, в больницах, говорят о том, что около трети жителей региона не будут ставить прививку от сезонного гриппа, что вместе с циркулирующим коронавирусом может существенного усугубить эпидемиологическую обстановку в регионе», — добавляет инсайдер.
По мнению главы Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, сейчас фиксируется рост сезонных заболеваний. Вместе с этим растет и число инфицированных COVID-19 (за счет завозных случаев). Также существует опасность одновременного заражения двумя вирусами. Заведующий филиалом «Центра медицинской профилактики» из Сургута Владимир Пидзамкив уверен, что вакцина от гриппа безопасна при отсутствии противопоказаний, и ставить ее необходимо, а противники вакцинации просто «недостаточно информированы».
В департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что в регион уже поступило порядка половины от необходимого числа доз вакцины, и в ближайшее время ожидается новая поставка. А вакцины от коронавируса в ХМАО пока нет, но ставить ее тоже будут только по желанию. Но большинство россиян не хотят делать прививку и от коронавируса.
Ранее URA.RU писало о том, что перед врачам в ХМАО поставлена беспрецедентная задача — вакцинировать от вируса гриппа 60% населения. Источник в сфере здравоохранения добавил, что для достижения таких показателей приходится прибегать к помощи мэров и нефтяных боссов.
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