09 сентября 2020
08 сентября 2020

Противники прививок лишают ХМАО перспективы выхода из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, медсестра, лекарство, укол, прививка, медицина, больница, шприц
Если два вируса — гриппа и коронавирус — «наложатся» друг на друга, региону грозит эпидемиологическая катастрофа Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нежелание жителей ХМАО ставить прививки от гриппа и деятельность «антипрививочников» грозят ХМАО новой волной эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Статистика и наблюдения прошлых лет, а также опросы в соцсетях, в больницах, говорят о том, что около трети жителей региона не будут ставить прививку от сезонного гриппа, что вместе с циркулирующим коронавирусом может существенного усугубить эпидемиологическую обстановку в регионе», — добавляет инсайдер.

По мнению главы Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, сейчас фиксируется рост сезонных заболеваний. Вместе с этим растет и число инфицированных COVID-19 (за счет завозных случаев). Также существует опасность одновременного заражения двумя вирусами. Заведующий филиалом «Центра медицинской профилактики» из Сургута Владимир Пидзамкив уверен, что вакцина от гриппа безопасна при отсутствии противопоказаний, и ставить ее необходимо, а противники вакцинации просто «недостаточно информированы».

В департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что в регион уже поступило порядка половины от необходимого числа доз вакцины, и в ближайшее время ожидается новая поставка. А вакцины от коронавируса в ХМАО пока нет, но ставить ее тоже будут только по желанию. Но большинство россиян не хотят делать прививку и от коронавируса.

Ранее URA.RU писало о том, что перед врачам в ХМАО поставлена беспрецедентная задача — вакцинировать от вируса гриппа 60% населения. Источник в сфере здравоохранения добавил, что для достижения таких показателей приходится прибегать к помощи мэров и нефтяных боссов.

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