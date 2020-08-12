Большинство россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Большинство россиян не видят необходимости делать себе прививку от коронавируса. Это следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.
«59% сограждан не видят необходимости в прививке, наиболее скептически к идее вакцинирования настроены россияне в возрасте 25-34 лет (64%)», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования. 41%, соответственно, готовы к вакцинации. Большая часть из них — 54% — люди в возрасте до 24 лет.
Кроме того, проведенное исследование показало, что мужчины проявляют большую готовность к прививанию, чем женщины, — 43% против 38%. Опрос, как отмечается, был проведен 12 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет из 324 населенных пунктов страны.
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