12 августа 2020

Большинство россиян не хотят делать прививку от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Больше половины россиян не хотят прививаться от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство россиян не видят необходимости делать себе прививку от коронавируса. Это следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

«59% сограждан не видят необходимости в прививке, наиболее скептически к идее вакцинирования настроены россияне в возрасте 25-34 лет (64%)», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования. 41%, соответственно, готовы к вакцинации. Большая часть из них — 54% — люди в возрасте до 24 лет.

Кроме того, проведенное исследование показало, что мужчины проявляют большую готовность к прививанию, чем женщины, — 43% против 38%. Опрос, как отмечается, был проведен 12 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет из 324 населенных пунктов страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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