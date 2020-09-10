Оппозиционер отказался от поддержки штаба Навального на выборах

«Новые люди» позиционируют себя как оппозицию парламентским партиям Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Сторонник партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань отказался участия в «умном голосовании» на выборах в гордуму Томска, которые пройдут 13 сентября. Об этом кандидат в депутаты заявил на своей странице в Facebook. Решение Цин-Дэ-Шань объяснил тем, что не поддерживает смысл технологии, разработанной штабом Алексея Навального.

«Смысл „Умного голосования“ в том, чтобы голосовать „против“. Поэтому нередко предлагается выбирать случайных людей из разных партий, людей с несовместимой идеологией, самыми странными позициями по ключевым вопросам. Я не хочу быть для избирателей таким человеком», — заявил представитель «Новых людей», которые позиционируют себя как новую оппозицию.

По словам Цин-Дэ-Шаня, в Томске его знают тысячи людей. «Я хочу, чтобы жители Томска выбрали меня по собственной воле», — подчеркнул он. Ранее поддержка штаба Навального возмутила кандидата от КПРФ в заксобрание Новосибирской области Вадима Агеенко.

Технология УМГ заключается в том, что на одном участке все оппозиционные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России». За несколько дней до голосования сторонникам Навального сообщают, у кого из оппозиционеров наибольшие шансы на победу. Благодаря такой схеме на выборах в Мосгордуму в 2019 году оппозиции удалось провести 20 человек.

В интервью URA.RU лидер «Новых людей», владелец компании Faberlic Алексей Нечаев заявил, что сомневается в возможности сотрудничества с Навальным. Причиной стало то, что блогер обозвал партию, созданную в 2020 году, «новыми людьми Путина». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу партии, там взяли время на подготовку ответа. Запрос также направлен в штаб Навального в Томске.