Кандидата от КПРФ возмутила поддержка штаба Навального

Коммунисты Новосибирска требуют удалить их из списка «умного голосования» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат от КПРФ в заксобрание Новосибирской области Вадим Агеенко возмутился тем, что попал в список рекомендаций «умного голосования» (УМГ). На своей странице в Facebook коммунист потребовал удалить его из списка, поскольку не хочет ассоциироваться с Алексеем Навальным — автором концепции УМГ, призывающей голосовать за любого кандидата против «Единой России».

«Прошу убрать мою фамилию из вашего списка. В противном случае я просто буду считать это обычной провокацией от Навального», — обратился Агеенко в координаторам штаба оппозиционера в Новосибирске. По словам члена КПРФ, который провел в заксобрании уже четыре созыва, такая поддержка ему не нужна, а само УМГ он считает попыткой сторонников Навального «примазаться к явному успеху вполне проходных кандидатов».

Ранее URA.RU сообщало, что сторонники Навального в Новосибирске призывают голосовать не только против ЕР, но и против КПРФ, которую обвиняют в альянсе с партией власти — действующий мэр-коммунист Анатолий Локоть и губернатор от ЕР Андрей Травников открыто поддерживают друг друга. Тем не менее, сайт УМГ предлагает проголосовать за несколько кандидатов от КПРФ на выборах в новосибирское заксобрание и за коммуниста Максима Старцева, претендующего на кресло в горсовете Новосибирска.

Получить оперативный комментарий от главы регионального штаба Навального Сергея Бойко не удалось. Он пообещал записать свой ответ на видео и опубликовать его в YouTube позже.

Технология УМГ заключается в том, что на одном участке все оппозиционные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России». За несколько дней до голосования сторонникам Навального сообщают, у кого из оппозиционеров наибольшие шансы на победу. Благодаря такой схеме на выборах в Мосгордуму в 2019 году, оппозиции удалось провести 20 человек.