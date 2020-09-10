10 сентября 2020

В Екатеринбурге ищут место для второй очереди зоопарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные в екатеринбургском зоопарке во время жары. Екатеринбург, зоопарк, клетка, белый медведь, умка
После пандемии зоопарк снова принимает посетителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский зоопарк не собирается переезжать из центра города. Об этом заявила на пресс-конференции директор учреждения Светлана Прилепина.

«Никогда зоопарк не вещал о собственном переезде. Были разные проекты. До 2019 года мы не входили ни в какой совет, и все, что было представлено, происходило без нашего участия. Сейчас создан совет, и мы в нем участвуем. Ведется поиск площадки под вторую очередь, этим занимается Главархитектура», — рассказала Светлана Прилепина. По ее словам, в течение полугода городские чиновники должны подобрать три возможных участка для размещения второй очереди зоопарка. Нынешняя площадка будет сохранена, там планируется сконцентрировать научно-просветительскую работу.

Директор зоопарка призналась, что из-за коронавируса учреждение понесло серьезные убытки — 18 миллионов рублей в июне, 15 миллионов в июле. Однако сейчас посетители вновь активно идут в зоопарк.

Как писало URA.RU, ранее власти Екатеринбурга говорили о возможности переезда зоопарка на Новокольцовский тракт. Проект нового зоопарка представляла Группа «Синара».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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