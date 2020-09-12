В Перми появились ложные объявления от имени избиркомов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермских избирателей пытались ввести в заблуждение и отправить на ложные участки для голосования. Пермяки поделились с URA.RU фотографией фейкового объявления, которое было размещено на их доме.

«Такое ощущение, что людей просто хотели позлить, отправив по ложному адресу. Чтобы людям пришлось побегать с участка на участок», — рассказал URA.RU один из пермяков. Например, жителей дома с Луначарского, 62 пытались отправить на участок в музыкальный колледж (УИК 3111), тогда как настоящий находится в пермском политехе (УИК 3112). Таким образом людям пришлось бы пройти на один квартал больше, а потом вернуться назад, чтобы попасть на нужный участок.

Собеседник агентства уточнил, что рядом с ложным объявлением про участок размещено и другое — про некие концерты, которых в действительности не было.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что все объявления от имени комиссий были оформлены в едином стиле и дополнительных объявлений они не размещали. Также им не известно о проведении каких-либо концертов по адресам, указанным в объявлениях. Данную информацию они назвали ложной.

«В наших объявлениях, как и в персональных приглашениях, указан настоящий адрес участковой комиссии. Там же размещены и ее телефоны. Считаем, что при помощи таких ложных объявлений кто-то намеренно пытался ввести людей в заблуждение», — уточнили в избиркоме.

Выборы губернатора Пермского края проходят с 11 по 13 сентября. За пост главы региона борется четыре кандидата: Олег Постников от ЛДПР, самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Евгений Козлов от «Патриотов России» и Ксения Айтакова от КПРФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.