Челябинская область, УИК 890. В кабинке для голосования найден трафарет для слабовидящих с поставленной галочкой за «Единую Россию». В ЦИК заявили, что это «инсценировка». В комиссии «Новой» рассказали, что видео подлинное.



Видео: специально для «Новой»https://t.co/vB7XCiQ0gj pic.twitter.com/UqkwiI3WtF