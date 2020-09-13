Сгоревший избирательный участок и голосование в грузовике. Как прошел третий день выборов в РФ. ФОТО

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Выборы проходили с 11 по 13 сентября в 83 регионах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России завершился третий и основной день единого голосования. По данным ЦИК, в 83 российских регионах проходили более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Как заявили в МВД РФ, серьезных нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено. Однако во многих регионах выборы проходили не очень гладко. Самые громкие и серьезные ситуации на голосовании — в подборке URA.RU.

  • На одном из участков под Воронежом случился пожар. По данным ТАСС, в результате полностью сгорели 400 бюллетеней. Новое голосование было организовано на резервном пункте.
  • В Ростове-на-Дону представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии. «Мужчина, представляющий партию КПРФ, пожелал войти в состав участковой избирательной комиссии, но получил отказ, из-за чего и произошел конфликт», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
  • В Миассе (Челябинская область) мужчина приковал себя цепью к крыльцу избирательного участка. «Пожилой человек, разуверясь в чиновниках „Единой России“ и самой партии, вышел и приковал себя цепью на УИК. На вопрос зачем, ответил, что замерзает несколько лет подряд без газа», — сообщил очевидец инцидента в паблике «Интересный Миасс» во «ВКонтакте».
Фото: паблик «Интересный Миасс» во «ВКонтакте»

  • Одним из участков избирательной комиссии в Псковской области стала остановка общественного транспорта.

А в поселке Набережном Иркутской области голосование проходило в грузовике. Внутрь избиратели забирались по лесенке.

Кроме того, СМИ сообщали, что в Ивановской и Иркутской областях голосование проходило на багажниках автомобилей. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла эти сведения.

  • В Челябинской области в кабинке для голосования был найден трафарет для слабовидящих с поставленной галочкой за «Единую Россию», сообщает «Новая газета». В ЦИК заявили, что это является инсценировкой.
  • В Новороссийске глава местного отделения «Справедливой России», депутат городской думы Михаил Ерохин был задержан за попытку мошенничества на сумму 2,1 млн рублей. По версии следствия, Ерохин получил деньги от «представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб». Выплата была передана ему «за неосуществление преступных действий (провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий) при проведении выборов», сообщил СК РФ.

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