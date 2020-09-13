В России завершился третий и основной день единого голосования. По данным ЦИК, в 83 российских регионах проходили более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Как заявили в МВД РФ, серьезных нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено. Однако во многих регионах выборы проходили не очень гладко. Самые громкие и серьезные ситуации на голосовании — в подборке URA.RU.
- На одном из участков под Воронежом случился пожар. По данным ТАСС, в результате полностью сгорели 400 бюллетеней. Новое голосование было организовано на резервном пункте.
- В Ростове-на-Дону представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии. «Мужчина, представляющий партию КПРФ, пожелал войти в состав участковой избирательной комиссии, но получил отказ, из-за чего и произошел конфликт», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- В Миассе (Челябинская область) мужчина приковал себя цепью к крыльцу избирательного участка. «Пожилой человек, разуверясь в чиновниках „Единой России“ и самой партии, вышел и приковал себя цепью на УИК. На вопрос зачем, ответил, что замерзает несколько лет подряд без газа», — сообщил очевидец инцидента в паблике «Интересный Миасс» во «ВКонтакте».
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Одним из участков избирательной комиссии в Псковской области стала остановка общественного транспорта.
Голосование в Псковской области.— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 12, 2020
Фото: официальная группа ВКонтакте Территориальной избирательной комиссии Опочецкого района. pic.twitter.com/BsMNLeWE8o
А в поселке Набережном Иркутской области голосование проходило в грузовике. Внутрь избиратели забирались по лесенке.
Поселок Набережный, Иркутская область, выездной участок № 1555— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 12, 2020
Здесь голосование проходит в грузовике. Внутрь избиратели забираются по лесенке.https://t.co/8dgvLLV9qQ
Фото: Виктория Одиссонова, «Новая газета» pic.twitter.com/wrNGGc1Tax
Кроме того, СМИ сообщали, что в Ивановской и Иркутской областях голосование проходило на багажниках автомобилей. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла эти сведения.
- В Челябинской области в кабинке для голосования был найден трафарет для слабовидящих с поставленной галочкой за «Единую Россию», сообщает «Новая газета». В ЦИК заявили, что это является инсценировкой.
Челябинская область, УИК 890. В кабинке для голосования найден трафарет для слабовидящих с поставленной галочкой за «Единую Россию». В ЦИК заявили, что это «инсценировка». В комиссии «Новой» рассказали, что видео подлинное.— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 13, 2020
Видео: специально для «Новой»https://t.co/vB7XCiQ0gj pic.twitter.com/UqkwiI3WtF
- В Новороссийске глава местного отделения «Справедливой России», депутат городской думы Михаил Ерохин был задержан за попытку мошенничества на сумму 2,1 млн рублей. По версии следствия, Ерохин получил деньги от «представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб». Выплата была передана ему «за неосуществление преступных действий (провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий) при проведении выборов», сообщил СК РФ.
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