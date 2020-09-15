Топ-менеджер челябинского правительства заболел коронавирусом

Вадим Борисов находится дома под наблюдением врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава челябинского регионального фонда капремонта Вадим Борисов слег с коронавирусом. Эту информацию подтвердил URA.RU курирующий ведомство вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

«Вадим Борисович [Борисов] почувствовал недомогание, тест на COVID-19 показал положительный результат. Он ушел на самоизоляцию, лечится дома», — пояснил Шаль. Контактные с Борисовым сотрудники регионального оператора капремонта также сдали анализы. Результаты первых тестов отрицательные, но на всякий случай все сотрудники переведены на дистанционный режим работы.

Накануне URA.RU стало известно о вспышке коронавируса в минсельхозе Челябинской области. Заключительных тестов на COVID ожидают девять чиновников, часть также переведена на дистант. Тяжелее всего коронавирус сказался на минэкологии региона. Там инфекция поразила 18 сотрудников, включая двух заместителей министра. Один из заболевших попал в реанимацию, часть пришлось госпитализировать.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята. При этом в последние дни в регионе резко поменялась динамика смертей и заражений: устойчивое снижение затормозилось, показатели регулярно возвращаются к «антирекордам». Сегодня Южный Урал вышел на максимум заболеваемости последних трех месяцев.