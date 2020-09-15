Полпред рассказал о вызовах для губернатора Куйвашева

По словам Николая Цуканова (справа), межэлитных конфликтов в Свердловской области стало меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен соблюсти интересы всех финансово-промышленных групп региона накануне выборов в Заксобрание. Такой вывод можно сделать из заявления полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова в ходе встречи с редакторами свердловских СМИ.

«Конфликтов [межэлитных в регионе] стало меньше. Мы говорили с губернатором [Евгением Куйвашевым], у него есть четкое понимание, как будет развиваться Екатеринбург. Региональный бизнес готовится к избирательной кампании-2021, это движение тоже возглавит губернатор. „Единая Россия“ будет активно работать. Безусловно, нужно пытаться максимально учесть точку зрения всех», — отметил полпред.

Ранее URA.RU писало о сложностях, с которыми могут столкнуться свердловские власти на выборах в Заксобрание, предварительно намеченных на сентябрь 2021 года. В частности, по информации агентства, на администраторов ляжет задача обеспечить большинство «Единой России» в условиях серьезной конкуренции.

Так, ожидается, что на выборы под брендами оппозиционных партий могут заявиться представители команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова и авторитетного бизнеса. Позиция финансово-промышленных групп по финансированию кампании и кандидатам прояснится позднее, анонсируют источники URA.RU.